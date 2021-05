F1, Verstappen e il sortilegio Baku: "Ora di cambiare"

Max Verstappen si prepara ad affrontare il Gran Premio di Baku in una situazione mai vissuta prima in carriera: da leader del mondiale di Formula 1. E il pilota della Red Bull sente la responsabilità di comandare la classifica iridata, tanto più che il prossimo appuntamento del calendario non gli è storicamente favorevole.

“La pista è bella, ma devo ammettere che probabilmente non è la mia preferita. A Baku non sono mai stato sul podio, ma è giunto il momento di cambiare questo trend. Dovremo vedere quanto riusciremo ad essere competitivi, ma mi aspetto che la Mercedes torni ad essere forte”, ha dichiarato Verstappen.

Poi un passo indietro al Gran Premio di Monaco, che a sua volta mai aveva vinto: “A Monaco è facile commettere un errore, devi restare concentrato ogni giro. Ma la sensazione di essere in testa e poter controllare una gara simile è stata fantastica. E siamo in testa al mondiale, cosa positiva ma che dobbiamo confermare a fine campionato. Questa è l’unica cosa che conta”.

OMNISPORT | 30-05-2021 22:50