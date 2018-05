Fabrício dos Santos Messias, conosciuto semplicemente come Fabrício, lascia il Portimonense e il campionato portoghese e torna a giocare in Giappone, dove in passato ha indossato i colori dei Kashima Antlers.

L'attaccante brasiliano, classe 1990, autore di 16 reti nella stagione che si è appena conclusa, ha trovato l'accordo con gli Urawa Reds Diamonds.

Nella formazione nipponica avrà modo di dividere lo spogliatoio anche con il fenomenale Andres Iniesta.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 12:55