Internazionali Roma, Paolini: “Sinner ha alzato l’attenzione sul tennis. Niente pressioni, me la godo”

Jasmine Paolini arriva gli Internazionali d’Italia con la testa di serie numero 11 del tabellone nel mezzo di un’annata da sogno: “Quest’anno è un po’ diverso dal solito. Errani? Mi dà sempre degli ottimi consigli”

Jasmine Paolini arriva agli internazionali di Roma con un ruolo inedito per la sua carriera. Al torneo della Capitale è infatti la testa di serie numero 11 e mai come in questa occasione avrà tante attenzioni su di sé. L’assenza di Sinner ovviamente sposta anche sulla 28enne di Garfagnana tante attenzioni.

Paolini: “La parola d’ordine è godersi il momento”

Jasmine Paolini non dimentica mai il sorriso. I suoi Internazionali non sono ancora ufficialmente cominciati ma l’abbraccio di Roma è già arrivato. La toscana vuole godersi ogni momento di questa esperienza: “Spero di godermi tutto, quest’anno è un po’ diverso dal solito. Credo di avere più attenzioni su di me ma la parole d’ordine è quella di godersi il presente e ogni singolo momento perché è davvero bellissimo trovarsi in questa posizione”.

L’assenza di Sinner e l’attenzione sul tennis

Il forfait di Jannik Sinner è stato senza dubbio un duro colpo per il torneo che ha perso la sua stella ma il successo dell’altoatesino ha avuto anche l’effetto di aumentare a dismisura la passione per il tennis in Italia: “Io penso di essere sempre la stessa, certo arrivare qua come una delle teste di serie è stato un po’ strano. E dai fan italiani ricevo tantissime attenzioni. Credo che molto sia dovuto al fatto che il movimento sta crescendo molto velocemente grazie a Jannik e perché tutti i ragazzi stanno facendo molto bene”.

Paolini: “Sara Errani è un punto di riferimento”

Il miglioramento di Jasmine Paolini nel corso dell’ultimo anno è stato straordinario. Senza dubbio è stato fondamentale il lavoro del suo allenatore Renzo Furlan così come è stato d’aiuto la vicinanza (anche in doppio di Sara Errani) come rivela nel corso del suo incontro con la stampa la stessa Jas: “Cerco di trarre ispirazione dalle ragazze che mi hanno preceduto e in particolare da Sara (Errani, ndr) che ho accanto praticamente tutti i giorni. Le faccio sempre domande e le chiedo dei consigli. Lei è stata una top player, tra le migliori al mondo. Prima ho incontrato Flavia Pennetta che guardavo mentre vinceva la Fed Cup e alcuni dei tornei più importanti al mondo”.