Fantacalcio: I consigli per la 18esima giornata

Sopravvissuti all’astinenza da fantacalcio? Abbandonate lo spirito di festa e preparatevi a dare battaglia schierando la vostra miglior fantaformazione. La 18a giornata del campionato di Serie A si aprirà il 5 gennaio alle 12.30 con Brescia-Lazio e si chiuderà lunedì sera con il big match tra Napoli-Inter. Tanti gli incroci interessanti e gli scontri diretti. Attenzione dunque a scegliere con attenzione il proprio undici. Noi proveremo a risolvere i vostri dubbi suggerendovi tre giocatori per reparto e augurandovi, come sempre, un buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 18a giornata

1 – Thomas Strakosha della Lazio. La seconda miglior difesa del campionato ha nel numero uno albanese una sicurezza. Contro il Brescia, non è da escludere il clean sheet. Il 6,38 di media voto è un ottimo stimolo anche in ottica modificatore.

2 – Emil Audero della Sampdoria. L’estremo difensore blucerchiato è tra i più costanti e il 6,03 di media voto ne è la conferma. L’arrivo di Ibrahimovic ha portato entusiasmo in casa Milan ma potrebbe togliere ulteriori certezze ai già poco incisivi attaccanti rossoneri.

3 – Gabriel del Lecce. In questa stagione il brasiliano sta finalmente trovando prestazioni e continuità. La media del 6,12 lo rende più che una certezza. Schierarlo contro una ritrovata Udinese potrebbe essere un azzardo, che noi ci sentiamo di correre.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Jeremy Toljan del Sassuolo. Nonostante qualche passaggio a vuoto, nelle ultime giornate ha offerto un rendimento costante. Impreziosita anche da una rete e da un assist, la fantamedia del 5,97 ci spinge a consigliarlo contro un Genoa sempre più alla ricerca di una propria identità.

2 – German Pezzella della Fiorentina. La deludente prestazione contro la Roma è costata l’esonero a Montella e ha visto l’argentino uscire dal campo con un fantavoto del 4,5. A Bologna occorre ripartire e il capitano viola è pronto a caricarsi sulle spalle un gruppo apparso fin qui a tratti troppo spaesato.

3 – Berat Djimsiti dell’Atalanta. Fantamedia del 6,13 condita da una rete e da due sole ammonizioni in 15 presenze, fanno del difensore una certezza. Contro il Parma non sarà facile, ma l’assenza di Gervinho potrebbe semplificare le cose.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Jasmin Kurtic della Spal. Dopo un avvio sprint, con due reti nelle prime nove giornate, il centrocampista sloveno ha smesso di regalare gioie ai suoi fantallenatori. La fantamedia del 6,27 lo rende una certezza, contro il Verona potrebbe tornare al bonus.

2 – Lorenzo Pellegrini della Roma. Dopo lo stop forzato di oltre un mese, il centrocampista giallorosso è tornato in grande spolvero. Il 7,27 di fantamedia e il primo gol stagionale messo a segno prima della sosta natalizia lo rendono imprescindibile per ogni fantallenatore che ha puntato su di lui.

3 – Dejan Kulusevski del Parma. Il passaggio alla Juve potrebbe essere una distrazione o uno stimolo. Noi propendiamo per questa seconda opzione e consigliano di schierarlo. Contro l’Atalanta potrebbe arrivare il gol dell’ex.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Jeremie Boga del Sassuolo. Il gol manca da circa un mese ma nella sfida con l’Udinese potrebbe tornare a regalare bonus. Il 7,07 di fantamedia conferma l’ottima stagione e rappresenta un ottimo stimolo per inserirlo nel proprio undici di partenza.

2 – Joaquin Correa della Lazio. Prima parte di stagione positiva con 6 gol fatti, un assist e una fantamedia di 7,31. L’attaccante però non segna dalla 12a giornata ma contro il Brescia potrebbe tornare ad esultare.

3 – Andrea Belotti del Torino. Ultimo mese altalenante per il Gallo. Le ultime reti realizzate sono arrivate su rigore nella sfida di inizio novembre con il Brescia. Contro la Roma non sarà facile ma il capitano vuole tornare ad alzare la cresta.

SPORTEVAI | 04-01-2020 10:02