Il capitano della Feralpisalò ha commentato la promozione in Serie B: “Abbiamo alzato la mentalità e il ritmo, in tutti questi anni è stato fatto un grandissimo lavoro”

10-04-2023 22:08

Il capitano della Feralpisalò Elia Legati, come riportato dal sito ufficiale della squadra lombarda, ha parlato della promozione in Serie B. Le parole di Legati: “Sono arrivato qua 5 anni fa e si parlava già di Serie B. In tutti questi anni è stato fatto un grandissimo lavoro dalla società e dal Presidente per arrivare a questo obiettivo.

Prosegue e conclude poi il difensore neo vincitore del campionato di Serie C girone A: ”Abbiamo alzato la mentalità e il ritmo, oggi raccogliamo il frutto del nostro duro lavoro. Prima della partita ho detto ai ragazzi che dovevamo vincere soprattutto per la nostre famiglie e per chi c’è sempre stato, soprattutto nei momenti più brutti, nonostante tutto. La vittoria va a loro.”