Ferrari, Binotto preoccupato per Silverstone

Si annuncia un weekend pieno di sorprese e incognite quello di Silverstone, tappa in cui per la prima volta le scuderie di Formula 1 dovranno confrontarsi non solo con l’inedita sprint race del sabato ma anche con una mescola quasi del tutto nuova.

Come tutti i team coinvolti, anche la Ferrari sarà chiamata a gestire le novità provando ad assimilarle in fretta e sperando di incontrare meno imprevisti possibile.

“A Silverstone ci si ritroverà a fare i conti con una nuova specifica di gomme posteriori. Abbiamo già avuto modo di testarla in Austria, ma la maggior parte delle squadre ha bisogno di ulteriori dati ed esperienza per poterne valutare il comportamento. Avremo poco tempo per farlo: solamente venerdì mattina” ha sottolineato con un filo di apprensione Mattia Binotto.

“Si entrerà subito in qualifica senza aver avuto la possibilità di ottimizzare correttamente il proprio pacchetto. Credo questo possa bastare a creare delle differenze sostanziali rispetto ai valori che si è normalmente abituati a vedere. Ci sono le premesse per assistere ad un grande weekend. Sarà emozionante” la chiosa del Team Principal del Cavallino.

OMNISPORT | 12-07-2021 19:00