Ferrari, Mekies: "Vogliamo mettere pressione a Verstappen"

03-09-2022 20:30

Solo 21 millesimi hanno separato Charles Leclerc dalla pole position del Gp d’Olanda. Queste le parole del direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies: “Il risultato di questa qualifica ci soddisfa da un lato ma ci lascia anche un po’ di delusione. Siamo contenti di essere tornati a giocarci la pole position sul filo dei millesimi con entrambe le vetture, ma ovviamente quando è così vorresti portartela a casa. E vedere sia Charles che Carlos dietro a Verstappen di un soffio, rispettivamente 2 e 9 centesimi, rende l’idea di quanto sia stata intensa la battaglia oggi”.

“Per domani mi aspetto una gara molto serrata, una lotta a tre squadre nella quale anche la Mercedes potrà dire la sua e dunque un grande spettacolo per tutti i tifosi che saranno sugli spalti così come a casa davanti alla tv. Verstappen è stato fin qui molto forte sul passo gara ma in vista di domani cercheremo di mettergli pressione per rendergli la vita difficile”.