Ferrero: "Ranieri e Quagliarella non si toccano"

“Ranieri è il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema. Non ho fatto nessun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio e lo abbraccerò. Quagliarella stesso discorso, gli ho detto che fin quando ci sarò io ci sarà lui”. Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

OMNISPORT | 09-04-2021 10:41