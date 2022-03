Fifa: accordo con Crypto.com

22-03-2022 21:40

La Fifa ha annunciato una partnership con Crypto.com, piattaforma di scambio di valute virtuali, che sarà uno dei main sponsor della prossima Coppa del mondo in Qatar. Il brand sarà all’interno e all’esterno degli stadi che ospiteranno la manifestazione, in partenza a novembre. Kay Madati, chief commercial officer della Fifa, il nuovo accordo farà crescere l’evento “su scala globale”. Crypto.com ha firmato un accordo per rinominare per 20 anni lo Staples Center di Los Angeles in cambio di 700 milioni di dollari. L’Australian Football League ha un accordo per 25 milioni di dollari, Crypto.com ha una partnership con la Formula 1 per 100 milioni e con l’Ufc di 10 anni per 175 milioni. È anche partner pluriennale della Lega di serie A.

OMNISPORT