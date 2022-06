Filippo Inzaghi dice no all'Ascoli

09-06-2022 23:49

Due ore di colloquio a Ibiza non sono bastate al presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli per convincere Filippo Inzaghi.

Come riportato da ‘Sky Sport’, al termine di una lunga riflessione il tecnico piacentino ha deciso di rifiutare la proposta della società marchigiana che lo avrebbe voluto come allenatore per la prossima stagione al posto di Andrea Sottil, approdato in A all’Udinese.

Evidentemente dopo la delusione per l’esonero al Brescia, Inzaghi, fresco di rescissione contrattuale con le Rondinelle dopo un lungo braccio di ferro con il presidente Cellino, preferisce aspettare altre, eventuali opportunità, dalla B o magari dalla Serie A in corsa.

Per l’Ascoli si scaldano a questo punto le piste che portano a Stefano Vecchi e William Viali, reduci dalle eliminazioni ai playoff di C rispettivamente alla guida di Feralpisalò e Cesena.