Il ciclista azzurro si è fatto male in allenamento

21-06-2023 17:38

Filippo Zana non potrà partecipare ai campionati italiani in programma nel weekend: il ciclista azzurro si è rotto la clavicola mentre si stava allenando e non potrà difendere il titolo conquistato nel 2022.

Zana si è sottoposto ad intervento chirurgico e dovrà stare fermo almeno 10 giorni, prima di iniziare la riabilitazione e definire quando rientrare in gara.

Una doccia fredda per il ciclista del Team Jayco AlUla, che aveva appena vinto il Giro di Slovenia ed era in grande forma.