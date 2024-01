Fiorello con Sinner, in fuga da Sanremo per un match a Bordighera

Girato in un giorno di pausa del Festival 2020, il video mostrato oggi 29 gennaio 2023 a "Viva Rai2!"

29-01-2024 17:07

Parte dalla notizia di cui tutti parlano: la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open, la puntata di oggi di “Viva Rai2!” dalle 7 in diretta su Rai2 dal “glass” del Foro Italico, in compagnia di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda. Fiorello in fuga dal Festival di Sanremo 2020 per un match con Sinner a Bordighera. Ecco il video mostrato oggi a “Viva Rai2”, programma visibile su RaiPlay al link www.raiplay.it.