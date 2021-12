Fiorentina, tiene banco il caso Dragowski

14-12-2021 16:14

Alla Fiorentina sono partite le valutazioni sul portiere classe 1997 Bartlomiej Dragowski. Al momento attuale l’estremo difensore è l’unico della rosa viola ad essere ancora indisponibile, dato che sembra che Italiano non possa schierarlo neanche nelle partitelle di allenamento.

Il suo contratto scade nel 2023, e i primi tentativi di approccio della dirigenza gigliata non hanno portato i risultati sperati: per estendere il proprio contratto il portiere chiede un adeguamento simile a quello ottenuto di Nikola Milenkovic, ovvero con stipendio almeno triplicato. Giungere ad un’intesa non è semplice, specie se gli interessamenti di squadre come Atletico Madrid e Borussia Dortmund nelle scorse sessioni di mercato venissero reiterati nelle prossime.

OMNISPORT