Per Flavio Briatore l’appuntamento estivo con Capri ha una valenza che sta nell’immagine condivisa sui social e che lo ritrae con i suoi figli, Leni e Nathan Falco, e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, sempre e comunque al centro dei rumors.

Nell’isola azzurra, l’imprenditore ed ex manager di Formula 1 ha deciso di immortalare per la prima volta entrambi i suoi figli in una fotografia che li vede sorridenti, sereni, distesi abbracciati al padre e accanto all’ex moglie con la quale ha condiviso il red carpet per la serata Unicef e continua a curare progetti imprenditoriali notevoli nel campo della ristorazione e del divertimento.

Briatore a Capri con figli ed ex moglie

La stessa Elisabetta ha deciso di prestarsi per l’equilibrio familiare, conciliando le sue ambizioni artistiche e televisive con le necessità di suo figlio Falco, il quale continua a studiare a Montecarlo.

Leni, invece, è la figlia che Briatore ha avuto dall’ex modella Heidi Klum e che è stata cresciuta con amore da Seal, suo ex compagno, che Leni considera un padre per la dedizione, la presenza e l’affetto che gli ha dimostrato indistintamente crescendola con i suoi fratelli. Una famiglia allargata, estesa dove i sentimenti a dire di ogni componente di questo nucleo hanno prevalso, per il bene dei ragazzi che oggi sono in questo scatto e che costituiscono il presente.

La crisi con la Gregoraci e il legame di oggi

A Capri stanno trascorrendo una vacanza in barca tra mare, cibo e divertimento che Briatore intende limitare ai suoi figli e all’ex moglie, alla quale lo lega un legame intenso e fortificato dalle recenti esperienze, compreso il GF Vip che ha messo a nudo ogni dettaglio della loro vita privata e della loro separazione.

Una esposizione addirittura fastidiosa, che ha superato i limiti che lo stesso imprenditore temeva alla vigilia della partenza della Gregoraci per la casa di Cinecittà.

I rapporti con Leni e Nathan Falco

Ad aprile l’imprenditore aveva raccontato a Repubblica di questa sua famiglia allargata: “La scorsa estate a Capri eravamo tutti insieme”. All’epoca Briatore si confidò, rivelando che sono stati gli stessi ragazzi a cercarsi:

“Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto”.

L’anno scorso la pausa estiva era state allargatissime, anche con l’ex fidanzata Heidi Klum, oltre a Tom Kaulitz, attuale compagno della modella.

La foto iconica delle tre ex ai box di F1

E di recente questa solidità di affetti è stata anche avallata, in uno stile più unico che raro, con la foto ai box di Briatore con Naomi, Heidi e Elisabetta: una unione che nel loro caso fa la forza, oltre che una eccezione di ispirazione anteponendo l’oggi alle incomprensioni del passato.

“Con lei non ho la relazione ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”, aveva specificato Briatore il quale ha anche di recente manifestato un affetto speciale verso Eli Gregoraci che, invece, è stata accostata a un nuovo amore. Sarà vero?

