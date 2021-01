GF Vip: sfogo di Elisabetta Gregoraci. I rapporti con Briatore

L’assenza di Elisabetta Gregoraci aveva rinvigorito la convinzione che i sospetti e le polemiche che hanno investito l’ex moglie di Flavio Briatore fossero eccessive, anche per lei. Per lei che nella puntata di lunedì ha riconquistato un ruolo primario nella consueta dialettica con Dayane Mello, prima finalista di questa estenuante edizione del GF Vip, in cui la modella ha mostrato lati anche sgradevoli di sé e invisi alla conduttrice calabrese.

Il ritorno in studio di Elisabetta Gregoraci

La reciproca antipatia ha segnato la loro convivenza, fino a diventare un racconto nel più ampio storyboard dedicato alla querelle Gregoraci-Briatore e in cui Pierpaolo Pretelli ha ricoperto un ruolo marginale, dopotutto.

Tutto è partito dall’episodio di alcuni aerei che hanno sorvolato il cielo di Cinecittà, con il nome di Elisabetta Gregoraci, nonostante non sia più parte del gruppo di inquilini della casa. Carlotta Dell’Isola ha insinuato che fosse una sorta di auto celebrazione, mentre la Mello ha chiesto ironicamente se la Gregoraci si fosse fidanzata con “quello degli aerei”.

Osservazioni sgradite, criticate anche prima della diretta da parte della conduttrice rientrata da Dubai dove avrebbe intrapreso un nuovo percorso con il marito, Flavio Briatore: “Ma anche basta, pensassero alla loro vita che hanno tanto da raccontare. La mia è abbastanza noiosa”.

Il presente di Elisabetta Gregoraci come imprenditrice

Non proprio, stando agli ultimi sviluppi che riguardano le vicende imprenditoriali dell’ex marito, Flavio Briatore, oggi imprenditore del lusso e dell’intrattenimento ieri manager di F1 al fianco dei Benetton.

A Dubai, dove è stata anche Elisabetta, i due avrebbero seguito e partecipato all’inaugurazione del Billionaire locale, di cui sarebbe proprietaria di una quota anche la Gregoraci in una versione forse inedita ai più e che aggiungerebbe una motivazione professionale a quella materna legata alla trasferta negli Emirati Arabi. Il dettaglio, non da poco, è stato reso noto da Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Le critiche di Briatore al Governo Conte e i complimenti a Renzi

Briatore continua, dunque, a investire nel medesimo segmento: dopo il suo nuovo locale londinese, ha seguito personalmente il lancio di questo nuovo Billionaire aggiungendo una valenza politica a questa attività, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Com’è noto, la posizione di Briatore rispetto all’operato del Governo Conte si è rivelato assai critico sul versante del sostegno all’imprenditoria durante la pandemia. E lo ha ribadito esternando i propri complimenti a Matteo Renzi, che ha provocato la crisi di governo, ritirando i ministri di Italia Viva. Meno trascurabile anche la polemica con Maria Rosaria Rossi di Forza Italia, la quale ha già minacciato azioni legali nei confronti del proprietario di Billionaire.

VIRGILIO SPORT | 26-01-2021 15:45