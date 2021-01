GF Vip: Elisabetta Gregoraci mette in serio imbarazzo Briatore

Le scelte di Elisabetta Gregoraci (e i suoi obblighi contrattuali) hanno e continueranno ad avere ripercussioni su Flavio Briatore e su quanto sta costruendo, a livello di immagine pubblica. E’ inevitabile, considerando la stretta relazione sussistente tra l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip e l’imprenditore ed ex manager di Formula Uno.

GF Vip: polemiche sulla partecipazione di Elisabetta Gregoraci in studio

La premessa era una condizione necessaria, perché l’entità del clamore suscitato dalla presenza di Elisabetta in studio, con relativa intrusione tra le mura di Cinecittà, sia compresa appieno, anche per le conseguenze che investono Briatore.

Quanto avvenuto nel corso della diretta della puntata dell’11 gennaio, sui social, ha infatti posto un tema scomodo: come mai la Gregoraci, che ha trascorso dopo capodanno dei giorni di vacanza a Dubai con il figlio e l’ex marito era in studio? Come funziona in questo caso, e alla luce delle polemiche scatenate dalle vacanze vip negli Emirati Arabi, la quarantena?

La vacanza a Dubai: i dubbi sulla quarantena

Tra il 21 dicembre e il 6 gennaio sarà possibile entrare in Italia da uno dei paesi dell’elenco C con un tampone negativo solo per esigenze lavorative, di studio, di salute, di assoluta urgenza, o per far rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. In caso contrario (per esempio ingresso per vacanze e turismo) sarà obbligatorio sottoporsi al periodo di quarantena. Una quarantena obbligatoria e sorveglianza sanitaria per quei paesi nell’elenco E.

La presenza in studio della ex inquilina ha suscitato, dunque, non poche perplessità negli utenti che hanno commentato in diretta la cosa e gli attacchi poi espliciti da parte di quanti starebbero facendo la quarantena, come Taylor Mega.

Una situazione, insomma, alquanto imbarazzante e che rischia di mettere ancora una volta in difficoltà Briatore il quale aveva contratto e vinto il Covid alla vigilia dell’ingresso della Gregoraci nella casa del GF Vip.

Briatore a Dubai per il nuovo Billionaire

Proprio l’imprenditore, per l’inaugurazione del suo nuovo Billionaire, era partito alla volta degli Emirati Arabi e aveva portato con sé il figlio, Nathan Falco. Su Instagram, oltre a documentare la vacanza appena trascorsa, lo stesso ex manager della Benetton a più riprese ha invitato a mantenere alto il livello di attenzione e il rispetto delle regole quali dispositivi di protezione, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani.

Un senso civico acuito dalla malattia, vissuta in prima persona e che ha coinvolto alcuni dipendenti del Billionaire in Sardegna, quando esplosero i casi di contagio. E che adesso torna al centro dell’attualità per le accuse mosse alla Gregoraci, dopo la vacanza negli Emirati Arabi.

VIRGILIO SPORT | 13-01-2021 13:06