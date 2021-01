GF Vip, la Gregoraci si allontana dai veleni e raggiunge Briatore

Vicini, ma non più come è stato fino alla separazione. Così è tra Flavio Briatore, ex manager di Formula Uno oggi imprenditore, e Elisabetta Gregoraci, conduttrice televisiva e modella nonché sua ex moglie. Una presenza ingombrante nella vita pubblica di Briatore, dopo quanto emerso e placidamente e a tratti fastidiosamente gestita nel corso di questi mesi, coincisi con la partecipazione della Gregoraci all’edizione più dilatata e lenta del Grande Fratello Vip.

Briatore a Dubai con il figlio Nathan Falco

Elisabetta, oggi, è a Dubai per trascorrere del tempo insieme al figlio Nathan Falco, partito prima di Capodanno con il padre Flavio per degli impegni professionali legati al lancio del nuovo Billionaire negli Emirati.

Assolti gli impegni improcrastinabili, Elisabetta ha raggiunto l’ex marito e il figlio con cui ha comunque trascorso il Natale e per il quale, come ha dichiarato più volte, ha deciso di interrompere l’esperienza del reality show in cui – è innegabile – le sue vicende private in qualità di ex moglie di Briatore hanno animato un canovaccio fin troppo prevedibile. Al pari dell’attrazione molto poco fatale con Pierpaolo Pretelli, che ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi (e manifestato una certa nostalgia per la madre di suo figlio, Ariadna Romero), invisa alla stessa Gregoraci e accusata di un certo opportunismo.

I veleni che hanno travolto la Gregoraci: la reazione di Briatore

Uscita dalle mure della casa di Cinecittà, a seguito dell’annuncio della maratona di due mesi in più, decisione condivisa dal coinquilino Francesco Oppini, Elisabetta si è ricongiunta a Nathan Falco e sta passando con lui dei giorni allegri e leggeri a Dubai, mentre in Italia continuano ad emergere personaggi e dettagli del suo passato a cui, per ora, non ha replicato. E che lo stesso ex marito temeva si palesassero.

A Dubai, Briatore sta seguendo un tassello decisivo del proprio progetto imprenditoriale rinnovato seguito al lancio a Londra di un nuovo locale della sua catena Crazy Pizza e a un certo attivismo social, però distante dalle questioni dovute alla Gregoraci e al mondo che l’ha risucchiata e di cui era consapevole lo stesso Briatore, alla vigilia dell’inizio del programma. Inviti alla cautela e ad adottare le precauzioni anti Covid, incontri professionali e il sostegno alla sua Sardegna sono oggetto dei suoi post più recenti. Tra un presente e un futuro entrambi da decifrare.

VIRGILIO SPORT | 04-01-2021 11:43