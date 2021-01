Flavio Briatore si schiera sulla crisi, silenzio sulla Gregoraci

Mentre le indiscrezioni relative all’ex Elisabetta Gregoraci continuano a susseguirsi in un vortice senza epilogo, Flavio Briatore ha deciso di concentrare le sue risorse – anche comunicative – su temi che si discostano dalle personali vicende scaturite dalla partecipazione al Grande Fratello Vip della conduttrice.

Flavio Briatore si schiera: “Una scossa”

L’imprenditore ed ex manager di Formula Uno ha deciso di esternare, con un video pubblicato sul proprio account Instagram, la sua personale visione sulla crisi di governo e in merito allo strappo attuato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

“Mi congratulo con Matteo Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo!”, ha asserito in una certa solitudine Briatore, che si è congratulato pubblicamente con il leader di Italia Viva per la decisione di ritirare le sue ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti nel pieno della pandemia. “Questa gente deve capire che non possono fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle”, ha sottolineato l’imprenditore reduce da una trasferta a Dubai legata all’inaugurazione del suo nuovo Billionaire, a cui ha partecipato appunto anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

“Non è vero che una crisi è incompatibile con un’emergenza. È esattamente il contrario. È proprio nell’emergenza che se un governo dimostra la sua inadeguatezza va cambiato. Questi sono mesi che promettono e non fanno niente: rifiutano i soldi dell’Europa, il Mes, hanno chiuso così a casaccio dappertutto, stanno distruggendo categorie intere di persone”, al riflessione condivisa pubblicamente dall’imprenditore.

Briatore non è nuovo a certe dichiarazioni, in materia politica, né a simili considerazioni palesando esplicitamente la propria posizione rispetto alle scelte di politica economica. Anzi, privilegia questa via di comunicazione, trascurando altro.

La questione rientro da Dubai e Grande Fratello Vip: Briatore tace

Per ragioni di coerenza e pertinenza, non un cenno infatti è stato neanche velatamente avanzato né qui né altrove, alla vicenda che ha investito Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie che lo ha raggiunto a Dubai e che, di ritorno dagli Emirati Arabi, si è guadagnata le critiche dei propri followers e non solo per non aver osservato la quarantena richiesta per chi rientra da determinati Paesi, in osservanza alle misure restrittive adottate per contenere l’emergenza Covid.

In un simile frangente, Briatore non si è pronunciato in merito; ha preferito piuttosto il silenzio su questa crescente attenzione e inevitabile seguito di annotazioni attorno a quanto concerne Elisabetta e le sue scelte professionali, compresa la sua presenza in studio subito dopo il rientro in Italia. Visibilità di ritorno, riflessa, che, fin da principio e ancor prima che egli stesso fosse colpito da Covid, secondo le indiscrezioni riportate il proprietario del Billionaire, Crazy Pizza e Cipriani avrebbe preferito evitare.

VIRGILIO SPORT | 15-01-2021 14:43