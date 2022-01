Briatore si riavvicina a Elisabetta Gregoraci: lei rompe il silenzio

13-01-2022 16:36

Che cosa ci sia di nuovo sul fronte del rapporto tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci è più di quanto si possa evincere da immagini e post pubblicati e condivisi.

Constatata la loro separazione, ormai risalente al 2017, e sminuzzato il loro legame in ogni sua sfaccettatura possibile con l’affondo del Grande Fratello Vip, ciò che è rimasto di quel matrimonio è una famiglia sopravvissuta anche alle dinamiche di un racconto televisivo che si è perpetrato per l’intera durata della permanenza della Gregoraci tra le mura di Cinecittà.

Briatore-Gregoraci, oltre i sospetti: che c’è tra loro

Da allora in avanti, il rapporto tra l’ex e Briatore, manager dell’intrattenimento e della ristorazione ma soprattutto ex manager di F1, ha assunto una forma molto meno decifrabile ma più aderente – forse – alla volontà di trattenere ciò che di buono e di bello si è costruito nel tempo. E mantenere salda e distinta l’immagine, scissa dal privato.

Dunque, la vicinanza tra Briatore e la Gregoraci misura un equilibrio che si è individuato tra necessità dell’oggi (pubblico e privato) e un passato non troppo lontano che ha diviso le strade dei coniugi: ad Oggi, in un’intervista molto asciutta, Elisabetta ha confermato come abbiano trovato un modo differente ma voluto di stare insieme.

“C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”. In Kenya, a Malindi, dove Briatore è proprietario di un resort celebre e teatro, in passato, di vacanze tra i più noti hanno trascorso momenti molto piacevoli insieme al figlio Nathan Falco. “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”.

Affari e sentimenti: che c’è tra Briatore e la Gregoraci

Affari e cuore, nel loro caso, sembrano camminare bene assieme: anche le ultime iniziative imprenditoriali di Briatore sono avvenute con l’intervento dell’ex moglie che sta differenziando le proprie prospettive professionali pur accettando ancora ruoli televisivi e nello showbiz, che rimane il suo primo obiettivo.

Elisabetta Gregoraci e la leggenda metropolitana del contratto

Ma la Gregoraci, forse vittima anche di una narrazione in cui ha prevalso più l’insieme delle dinamiche tra il conduttore Alfonso Signorini e gli autori che quanto da lei detto e fatto, ha ancora oggi tenuto ad allontanare dalla sua famiglia quell’ombra del contratto che già aveva occupato spazi molto dilatati durante lo scorso GF Vip.

“Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”.

