Flavio Briatore in trasferta, Elisabetta Gregoraci vede Benetton

Flavio Briatore è di ritorno da Roma, città che accoglierà il suo prossimo progetto a suo dire, a Montecarlo. Una breve trasferta professionale, la sua, che lo ha visto protagonista in solitaria senza suo figlio Nathan Falco e la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Proprio mentre l’ex manager di Formula Uno e imprenditore nell’industria dell’intrattenimento ha provveduto ad annunciare su Instagram, questo nuovo percorso professionale che proietta le sue iniziative nella Capitale, l’ex moglie è impegnata sul fronte del video in ottemperanza agli obblighi contrattuali derivanti dall’aver partecipato – in qualità di concorrente – all’ultima edizione del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci a Cortina, ospite di Alessandro Benetton

Le Iene, le dirette del Grande Fratello Vip e anche Cortina dove Elisabetta ha partecipato in qualità di ospite ai Mondiali, appena conclusi. Una magnifica occasione di incontro, per la Gregoraci, che ha avuto modo di rivedere il presidente della Fondazione, Alessandro Benetton.

Con l’imprenditore, erede della dinastia Benetton, la conduttrice vanta un’amicizia che si intreccia a doppio filo al passato in Formula Uno dell’ex marito, Flavio Briatore.

Il legame tra Briatore e i Benetton

Il suo debutto, nel circus, fu dovuta propria alle relazione professionale tra la sua precedente attività e i Benetton all’epoca del loro approdo in F1. Grazie a questo movimento di ruolo e funzioni, il connubio Briatore-Benetton-Renault segnò un’epoca nel mondo dei motori e l’avvio di una relazione stabile.

Oggi le cose, anche nella loro vita privata, sono mutate. Come è noto, dopo un legame più che decennale che li ha condotti al matrimonio e alla nascita di un figlio, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati nel 2017 anche se – ha rivelato la presentatrice – l’ex marito avrebbe manifestato il desiderio durante il lockdown di risposarla.

La separazione di Alessandro Benetton da Deborah Compagnoni

Dalla sua, Alessandro Benetton è stato recentemente al centro delle cronache per via della separazione dalla moglie, la campionessa di sci Deborah Compagnoni. Nulla di confermato, né di particolarmente commentato dai diretti protagonisti, che si sono sempre distinti per la loro discrezione e l’attenzione alla loro privacy e dei loro tre figli.

Così le immagini sorridenti e affiatati di Elisabetta con il manager trevigiano sono apparse estremamente amichevoli, senza nulla togliere a quanti hanno però sognato vedendoli così distesi e scherzosi negli scatti pubblicati da Chi.

Per il resto, sarà il tempo a decidere se l’intesa con Briatore è dettata solo e soltanto dalla comune e condivisa intesa tra genitori del piccolo Nathan Falco.

