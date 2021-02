Briatore e la Gregoraci sono tornati insieme: l'eterno déjà vu

Quanto riguarda Flavio Briatore è pur sempre una notizia e dunque non è così bizzarro ritrovare l’imprenditore, proprietario dei Billionaire nelle svariate declinazioni, ed ex manager di Formula Uno al centro di vicende che spaziano dalla politica al gossip. Complice quel matrimonio celebrato a Roma con una giovane Elisabetta Gregoraci, da cui si è separato dopo un decennio ed oltre d’amore e l’arrivo di un figlio, Nathan Falco.

L’indiscrezione su Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci

“Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme”, è quanto rivela il settimanale Vero. E, in effetti, la risonanza di una simile anticipazione non poteva che essere prorompente, dopo mesi di interrogativi, lettere, messaggi e dediche attraverso la viva voce di Alfonso Signorini nel corso del GF Vip.

Flavio ed Elisabetta sarebbero di nuovo una coppia, avrebbero ritrovato l’intesa che durante il lockdown a detta della Gregoraci aveva spinto Briatore a chiederle di risposarsi e di ricostituire quel nucleo solido, fermo in un’esistenza in cui pubblico e privato collimano, oramai.

Buoni rapportoi tra ex: Gregoraci e Briatore, in che rapporti sono

Invece nulla di ciò si starebbe avverando, come in circostanze molteplici ha tenuto a chiarire Elisabetta che già durante la sua permanenza all’interno della casa del GF Vip aveva manifestato l’intenzione di rimanere libera a prescindere da proposte di matrimonio, contratti presunti di separazione e l’essere comunque legati da un vincolo definitivo, speciale per via del loro Nathan.

A intervenire nella vicenda, come accaduto in passato, ci sarebbe stato poi il giornalista Gabriele Parpiglia, ben informato sulla coppia, che ha smentito ogni riferimento e indiscrezione sulla rinnovata vicinanza in un articolo su Giornalettismo, assicurando che, per quanto abbiano comunque buoni rapporti, restano ancora ex.

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci a Verissimo

“Io mi diverto a leggere queste cose – aveva detto senza mezzi termini a SilviaToffanin, ospite di Verissimo-. Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme. Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”, aveva dichiarato la Gregoraci.

Non una flessione, né incertezza sul tema che divide ed appassiona quanti seguono Flavio: non vi sono i presupposti di una riconciliazione in senso proprio, tra i due ex nonostante gli affari comuni e il progetto del Billionaire a Dubai che aveva portato – tra le polemiche – la stessa conduttrice a trascorrere qualche giorno lì, in qualità di socia.

Il futuro di Briatore e della socia Gregoraci

Un ruolo interessante, che potrebbe riservarci innumerevoli novità. Come, d’altronde, le prossime mosse di Briatore e non solo nell’industria dell’intrattenimento.

