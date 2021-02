Flavio Briatore si espone in maniera definitiva su Mario Draghi

Spesso e volentieri, Flavio Briatore sconfina dalla propria area di competenza per esternare le proprie posizioni in merito a temi più propriamente politici. Che si tratti di mera attività di contorno, vista la prossimità delle sue precedenti attività imprenditoriali con personaggi della politica (come ad esempio la socia Daniela Santanché) o l’urgenza di esporsi a tutela e a sostegno dell’industria dell’intrattenimento in questa pandemia, Briatore si è recentemente speso sulla crisi di governo e su quanto stesse offrendo il Palazzo.

Il precedente intervento su Matteo Renzi di Briatore

Così, dopo aver esternato il suo personale apprezzamento nei confronti delle rivendicazioni avanzate da Matteo Renzi e il ritiro dei ministri dal Governo Conte di Italia Viva, l’ex manager di Formula Uno vicino ai Benetton ha deciso di esprimersi di nuovo.

Con un post dal sapore molto ironico, Briatore ha voluto sostenere Mario Draghi in questa delicata fase, dopo aver ricevuto l’incarico da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il post su Instagram di Briatore contro i detrattori di Mario Draghi

Il post su Instagram di Briatore commenta con un tono che pare sprezzante la resistenze delle forze politiche che mettono in discussione Draghi:

“C’è un signore con Master al Massachussetts Institute of Technology, ex governatore della Banca d’Italia consulente delle più importanti società del mondo, presidente del Financial Stability Board, professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton…”. “Presidente per 8 anni della Banca Centrale Europea – ha continuato il noto imprenditore – che deve fare le consultazioni con il bibitaro, la Signora Pina, quello con la terza media, l’ex velina, la lavandaia, l’ex tronista, il dj, il diplomato alle scuole serale, l’odontotecnico. E’ come se Michelangelo si mettesse a fare le consultazioni sulla pittura con quello che fa le strisce pedonali… Auguri a Mario Draghi”.

Come accennavamo, Briatore non è nuovo a esternazioni simili. Anzi, il proprietario dei Billionaire è assolutamente attivo nel manifestare le proprie convinzioni sul piano politico. Assai presente nei talk dedicati, in qualità di opinionista e di rappresentante del mondo dell’imprenditoria di uno dei settori tra i più colpiti dalla crisi seguita alla pandemia, l’imprenditore non si sottrae.

Le polemiche su Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip: Briatore tace

Meno avvezzo a dichiarazioni di matrice personale, Briatore continua a tacere dopo le recenti polemiche scaturite dalla sua trasferta di lavoro a Dubai, con il figlio Nathan Falco e Elisabetta Gregoraci, ancora al centro del gossip.

Malgrado l’uscita di scena dal GF Vip dell’ex moglie (sempre invisa a Briatore), le indiscrezioni e le presunte relazioni della showgirl e conduttrice televisiva del passato continuano a riemergere. Come in un eterno ritorno dell’irrisolto, le figure appartenenti al passato di Elisabetta Gregoraci riemergono ed esternano, si appellano e intervengono con dichiarazioni. Affermazioni su cui l’imprenditore ha prediletto la via del silenzio, almeno pubblicamente.

VIRGILIO SPORT | 05-02-2021 17:13