Impianti da sci, Flavio Briatore interviene e attacca Ricciardi

Se il futuro prossimo riservi a Flavio Briatore l’opportunità o l’occasione di fare politica attiva non è ancora noto, né una suggestione. L’ex manager di Formula Uno, uomo di fiducia dei Benetton, e imprenditore dell’industria dell’intrattenimento non ha mai celato la propria posizione rispetto a temi strettamente politici, di delicatezza immane in quest’ultimo anno di pandemia, oggi come alla vigilia dell’esatte sarda che lo ha trascinato nelle polemiche e nell’incubo Covid.

L’attacco a Ricciardi di Briatore su Instagram

La sua posizione, lungo il perimetro di Palazzo, lo ha indotto a esternare il proprio endorsement nei confronti del Presidente del Consiglio, Mario Draghi e – dall’altro lato – a censurare esternazioni in merito alla vicenda legata alla riapertura o meglio chiusura degli impianti da sci. In particolare, Briatore ha rivolto la sua critica a Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, e alle sue dichiarazioni:

“Ricciardi continua a seminare il panico parlando con la stampa, auspicando ufficialmente un nuovo lockdown totale. Ma chi gli da’ questa autorità? Si dovrebbe limitare ad esprimere la sua opinione in privato a chi di dovere e lasciare lavorare e decidere il nuovo Presidente del Consiglio insieme al Ministro della Salute. #FlavioBriatore #Governo #governodraghi #ministrodellasalute #ricciardi #mariodraghi #lockdown #coronavirusitalianews”.

Flavio Briatore: le attività a Dubai e il legame con la Gregoraci

Come sempre, Briatore ha prediletto Instagram, la piattaforma preferenziale per ciò che attiene alle sue iniziative imprenditoriali, alle sue battaglie personali, alla relazione con suo figlio, Nathan Falco e all’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, reduce dal GF Vip e dalle critiche, non sempre benevole, per il suo atteggiamento e le sue esternazioni anche in studio.

E anche al suo stato di salute: attraverso alcuni post, reduce dalle polemiche estive e dall’esperienza del Covid che ha colpito lui ed alcuni dipendenti, Briatore ha aggiornato costantemente i suoi followers e i media. E anche le sue recenti stories hanno sollevato interrogativi, per ora senza risposta, tra i suoi ammiratori e seguaci.

Domande relative a ogni aspetto della sua esistenza, vita sentimentale compresa: è avvenuto anche per la nuova apertura a Dubai del suo Billionaire, di cui è socia anche l’ex moglie Elisabetta, pronta a intraprendere un nuovo percorso professionale alternativo a quello televisivo, ma senza che ciò induca a ritenere possibile ricucire quel rapporto ormai esaurito con l’ex coniuge. Ma questa è una vicenda diversa, seppure tra pubblico e privato i confini paiono sempre più labili.

VIRGILIO SPORT | 16-02-2021 11:30