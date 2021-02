Flavio Briatore non si nasconde: gesto per Elisabetta Gregoraci

Le attività imprenditoriali e le esternazioni sulla crisi di governo prima e sull’incarico affidato a Mario Draghi di Flavio Briatore, proprietario del Billionaire ed ex manager di Formula Uno vicino ai Benetton, non hanno distolto dalle sue vicende personali.

Briatore, dedica a Elisabetta Gregoraci

Ciò che è privato, quando investe il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, diventa inevitabilmente pubblico. Anche per l’evidenza attribuita ai post pubblicati sui social. Non era affatto sfuggito, infatti, il suo viaggio sul jet privato alla volta di Roma di Briatore con l’ex moglie e il figlio Nathan Falco.

A immortalare il loro week end romano, una foto scattata in Piazza San Pietro sereni e affiatati, come sempre quando gli ex coniugi si trovano in compagnia di Falco. Elisabetta compie 41 anni e la dedica con gli auguri di buon compleanno è giunta così, tra una foto ricordo e un post su Instagram.

Il post da Roma di Briatore in compagnia di Elisabetta Gregoraci

“Noi tre”, ha scritto Briatore. Poi l’augurio di trascorrere una giornata di grande gioia, una rinnovata intesa o anche una grande distensione seguita alle incomprensioni che hanno preceduto il suo ingresso nella casa del GF Vip e anche le dichiarazioni e i commenti scaturiti dalla conduttrice televisiva durante i mesi di permanenza all’interno delle mura di Cinecittà.

Affermazioni, come quelle sul secondo matrimonio e la sua intenzione di risposarla, che non sono sfuggite all’imprenditore il quale ha gestito anche l’impellenza di tutelare Nathan Falco dalle indiscrezioni che sono esplose, comprese le vicende sentimentali (vedi Pierpaolo Pretelli) e quelle sul presunto accordo post separazione.

Il rilancio dell’immagine televisiva di Elisabetta Gregoraci che sarebbe scaturito dalla partecipazione al reality ha trascinato, inevitabilmente, nei salotti televisivi protagonisti del suo passato e permesso il riemergere di attori ormai accantonati. Nel giorno del suo 41esimo compleanno, alla Gregoraci non manca l’allegria e il sorriso (coperto dalla mascherina) per aver trascorso un fine settimana con la famiglia, a Roma, a riconferma di voler ricucire un rapporto di equilibrio con l’ex.

La trasferta di Elisabetta Gregoraci a Dubai

Anche a gennaio, nel pieno degli impegni televisivi, Elisabetta ha lasciato l’Italia per volare a Dubai per raggiungere Briatore e il loro bambino e seguire da vicino l’inaugurazione del nuovo Billionaire negli Emirati Arabi, evento che l’ha vista esordire nel campo dell’intrattenimento da un nuovo punto di osservazione, suscitando non poche polemiche.

Un inizio che coincide con il ritorno a vivere il quotidiano con l’ex marito, da cui si è separata nel 2017, il quale continua ad affiancarla comunque. Anche nelle sue future e possibili nuove opportunità professionali.

