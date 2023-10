Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Bike Tour 2023

L’undicesima edizione del Charity Bike Tour FFC Ricerca si è svolta in Lombardia dal 4 al 7 ottobre, partendo da Brescia e con arrivo a Milano. L’evento, che di anno in anno ha attraversato lo Stivale per incontrare e sensibilizzare la popolazione sulla fibrosi cistica e sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica, è volta a finanziare la ricerca e trovare una cura per tutte le persone con fibrosi cistica. Abbiamo intervistato due grandissimi ex ciclisti del passato, Maurizio Fondriest e Claudio Chiappucci che ci hanno parlato del loro impegno per la fondazione…