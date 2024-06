Footvolley, Federico Iacopucci vince il Pallone d'oro europeo

Il 25enne romano: "Punto al Mondiale in Francia e spero diventi sport olimipico"

Federico Iacopucci ha vinto il pallone d’oro del Footvolley. Il 25enne romano nella sua bacheca conta oltre 12 trofei europei e quest’anno per la prima volta ha vinto il prestigioso premio che lo ha incoronato come miglior giocatore di Europa. Prossimamente sara’ impegnato col suo compagno di Nazionale prima nell’Europeo che si svolgera’ in Corsica e poi nel Mondiale, che si disputera’ sempre in Francia. “Punto a fare un gran Mondiale e spero che il footvolley diventi presto sport olimpico”, le sue parole.

ServizioDi Emanuele Valeri