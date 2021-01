Formula 1, Alonso: "Il 2021 per Alpine sarà una stagione di transizione”

Un anno di transizione senza disdegnare magari qualche ottima prestazione, ma il 2021 dell’Alpine sarà sostanzialmente dedicato a provare e studiare la vettura per il 2022. La Mercedes sarà sempre la scuderia da battere e probabilmente tutti i tifosi del circus dovranno assistere ad un altro dominio dei tedeschi.

Questo in sintesi quello che Fernando Alonso ha dichiarato in una lunga chiacchierata concessa ai microfoni di “Cadena Ser”: ecco inoltre quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagione: ““Non ho obiettivi precisi per il 2021, anche se mi piacerebbe salire sul podio, magari con Carlos Sainz”, ha dichiarato lo spagnolo della Alpine. “Sarebbe un sogno, ma purtroppo sappiamo bene che assisteremo ad un altro dominio Mercedes”. “Mi aspetta un anno di transizione nel quale sarò impegnato ad integrarmi con il team. Tuttavia, nel 2022, quando subentrerà il nuovo regolamento, vogliamo farci trovare pronti per vincere. Tutti in squadra puntiamo a ripresentarci nelle posizioni di vertice”.

OMNISPORT | 04-01-2021 15:32