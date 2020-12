Formula 1, Green: "Seb è un bravo pilota, nessuno dimentica come si guida una macchina"

Il prossimo anno l’ex pilota della Ferrari, Sebastian Vettel è atteso da una nuova sfida professionale che lo vedrà impegnato in Aston Martin, con lo storico marchio britannico che prenderà il posto in griglia della Racing Point.

Proprio il pilota tedesco vuole dimostrare di saper reagire dopo una stagione non certo esaltante con la Rossa di Maranello. A dargli stimoli e le giuste pressioni è il direttore tecnico della Racing Point, Andy Green che in un’intervista ad Auto Motor und Sport, si è espresso in questo modo: ““Tutti sanno che Sebastian è un bravo pilota. Nessuno dimentica come si guida una macchina. Devi solo avere la macchina giusta e le persone giuste intorno a te per portare a termine il tuo lavoro. Ovviamente ha dei problemi in questo momento. Possiamo dargli ciò di cui ha bisogno per tornare al livello che conosciamo e ci aspettiamo da lui”.

Infine, Green sottolinea come per la scuderia inglese sia importnate che un campione come Vettel possa sedersi sul sedile della loro monoposto: ““Se un pluricampione del mondo sale su una delle nostre auto allora è anche un apprezzamento per le persone che lavorano qui. Stavamo affrontando il fallimento 18 mesi fa. Non dovevamo più esistere. E ora qualcuno come Vettel vuole guidarci. Con lui nasceranno nuove esperienze e idee su come sviluppare e preparare la nostra macchina”.

OMNISPORT | 28-12-2020 16:43