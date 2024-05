Saudi League, Ronaldo con una tripletta rinvia il trionfo dell’Al Hilal ed è a 32 gol

L'ex Juventus con tre reti tiene in vita la Saudi League, i rivali dell'Al Hilal restano a un passo dal successo ma devono rimandare la festa

Cristiano Ronaldo non si arrende. E quando l’Al Hilal sembrava già essere ad un passo dalla vittoria finale della Saudi League, le 6 reti a zero dell’Al Nassr, nella partita contro l’Al Wehda, rinviano la possibile festa scudetto di lunedì sera – per la conquista definitiva del titolo del campionato arabo – in caso di ulteriore vittoria contro l’Al Ahli da parte dell’altro club di Riyad. Koulibaly e Milinkovic Savic dovranno aspettare ancora, almeno un altra settimana, a causa del bottino pieno della squadra di Luis Castro che ha dominato in lungo e in largo con Cristiano Ronaldo che si è distinto segnando una super tripletta. Il riassunto della partita e la classifica aggiornata del 30esimo turno di Saudi League PRO.

Saudi League, l’Al Nassr tiene in vita il campionato arabo

Il primo gol della gara è arrivato dopo soli cinque minuti, quando Ronaldo ha sfruttato un errore difensivo avversario. Brozovic ha poi fornito un assist perfetto per il secondo gol di Ronaldo, segnato di testa. Non si è fermato qui, con Ronaldo che ha completato la sua tripletta con un altro gol di pregevole bellezza.

L’Al Wehda ha cercato di reagire, ma un gol di Ighalo è stato annullato per fuorigioco. Nel frattempo, l’Al Nassr ha continuato a segnare, con Mané e Otávio che hanno contribuito ad arricchire il punteggio finale. Anche se l’Al Nassr ha concesso una pausa ai suoi giocatori chiave nel secondo tempo, la vittoria era ormai acquisita.

Saudi League, l’Al Nassr rovina la festa anticipata all’Al Hilal

Con questo risultato, l’Al Hilal non può essere campione nel prossimo turno, indipendentemente dal risultato della loro partita contro l’Al Ahli. La sfida tra l’Al Nassr e l’Al Hilal tra due settimane potrebbe essere una formalità, considerando il distacco di nove punti tra le due squadre con il club di CR7 che dal secondo posto insegue la vetta a quota 83 punti.

Si ricorda che i diritti televisivi della Saudi League PRO sono detenuti da LA7 che trasmette le migliori gare di ogni turno anche su LA7/D (Ch. 29 dtt.) e su LA7.it

Saudi League, Cristiano Ronaldo primo nella classifica cannonieri

Dopo aver segnato due gol nei primi 12 minuti contro l’Al Wehda, Ronaldo completa la sua tripletta, seguita dai gol di Otavio e Sadio Mané nel glorioso 6-0 finale. Con questa prestazione, Ronaldo porta a 5 il numero di gol segnati in 4 giorni, consolidando il suo primato nella classifica marcatori con un totale di 32 reti in 27 partite.

