Formula 1, la Red Bull provoca la Ferrari

La Ferrari è stata la scuderia che si è messa più in luce nei primi test invernali a Barcellona, ma c'è chi è scettico sulla reale forza del Cavallino Rampante. Il team principal della Red Bull, Chris Horner, in un'intervista a Marca ha lanciato una frecciata ai rivali.

"La Ferrari è sempre forte in inverno, se ci fosse un mondiale invernale lo vincerebbero ogni anno. Però i punti si danno in estate… Chiaramente sono arrivati qui con una monoposto solida e forte, però queste temperature non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle che troveremo nel corso del campionato. La valutazione della nostra vettura è positiva, il motore sta rispondendo estremamente bene in termini di affidabilità. Ma i tempi sul giro sono ancora confusi, è difficile da capire quello che ogni team ha fatto".

Horner non si dice quindi affatto preoccupato dei tempi delle altre scuderie: "Noi stiamo seguendo il nostro programma e i nostri obiettivi, i tempi degli altri non ci preoccupano. Di certo abbiamo più potenza dello scorso anno, ma non sappiamo cosa hanno in più la power unit Ferrari, Mercedes o Renault. Una chiara visione delle forze in campo si avrà dopo tre o quattro gare. Tocchiamo ferro, ma per ora i primi segnali sono buoni, vedremo se saremo capaci di mantenere le promesse".

A differenza di Horner, il boss della Merceder Toto Wolff aveva ammesso che la Ferrari è più avanti in questo momento: "Al momento la Ferrari è il punto di riferimento, e tutti noi dobbiamo guardare a loro. Non pretendiamo di vincere ogni campionato, è impossibile. Il desiderio e la volontà ci sono, ma al momento non siamo dove vorremmo essere. C’è stato un grande cambio regolamentare, e si possono vedere chiaramente due differenti filosofie di progettazione dell’ala anteriore. E sembra proprio che la Ferrari abbia trovato l’esatta interpretazione".

SPORTAL.IT | 25-02-2019 12:45