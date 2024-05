Napoli, De Laurentiis scaramantico: non vuol giocare con i viola venerdì 17, chiesto spostamento

Il patron azzurro ha fatto richiesta per posticipare a sabato il match con la Fiorentina, come si comporterà la Lega che ha detto sempre no alla Roma?

Non è vero ma ci credo. O meglio, che sia vero o meno non ci sto. Giocare contro una squadra in viola di venerdì 17? Giammai. Si sa che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è un maestro nella scaramanzia ma forse stavolta ha esagerato. Il n.1 del club partenopeo, stando a quanto scrive Repubblica, avrebbe chiesto alla Lega di spostare l’anticipo di serie A della prossima settimana con la Fiorentina per non giocare di venerdì 17.

La richiesta di De Laurentiis

Ieri sera è uscito il programma con anticipi e posticipi per la 37esima giornata e la gara Fiorentina-Napoli è stata fissata per venerdì 17 alle 20.45. Una decisione che avrebbe fatto sobbalzare De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è messo subito al telefono per chiamare Casini, il presidente di Lega per il quale proprio nei giorni scorsi aveva speso parole di elogio. Poche parole ma chiare: “Non giochiamo di venerdì 17, spostateci al sabato”.

Fiorentina-Napoli potrebbe slittare a sabato alle 18

Il retroscena, che sarebbe clamoroso, è stato svelato dal quotidiano La Repubblica: il Napoli ha chiesto di giocare sabato alle 15 ma se la richiesta dovesse essere accolta le voci di dentro dicono che il club azzurro sarà accontentato sul giorno ma non sull’orario, con la gara che verrebbe riprogrammata per sabato alle 18, quando in calendario c’è già Lecce-Atalanta.

I precedenti con la Roma che fanno discutere

Sarebbe un precedente clamoroso, destinato a fare giurisprudenza ma anche a creare polemiche infinite. Per due volte infatti la Lega nelle scorse settimane si è opposta a richieste da parte della Roma di spostamento delle date stabilite. Una prima volta il club giallorosso aveva chiesto di recuperare i 18′ mancanti di Udinese-Roma in altra data e non nell’immediato ridosso delle partite col Napoli in campionato e il Bayer in Europa League e una seconda volta quando – ancora invano – aveva chiesto di shiftare di un giorno Atalanta-Roma visto l’impegno nelle coppe.

Verdone e la scaramanzia di De Laurentiis

Sulla scaramanzia del produttore cinematografico di recente fu Carlo Verdone, che ha sempre lavorato con la Filmauro di Adl, a rivelare un retroscena: “De Laurentiis è l’uomo più scaramantico del mondo. A casa sua ha diecimila corni, ovunque ti giri ne ha uno: uno contro gli invidiosi, uno contro il malocchio, uno per il Napoli, pure in bagno c’è un corno. Io non sono scaramantico, la superstizione mi dà fastidio”.