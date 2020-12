Formula 1: nuovo combustibile sostenibile per le power unit

La stagione 2021 in Formula Uno è già iniziata. La scorsa settimana infatti, i produttori di power unit, hanno già ricevuto i loro primi barili di carburante sostenibile al 100%: si tratta di un combustibile ottenuto da rifiuti biodegradabili come foglie, avanzi di cibo, carta o plastica biodegradabile. I primi barili sono già in possesso dei produttori di motori di F1, ovvero Mercedes, Ferrari, Renault e Honda, per i test e la convalida.

L’obiettivo principale è quello di dimostrare che la tecnologia funziona e guidare i fornitori di F1 a sviluppare i propri carburanti 100% sostenibili. La FIA si pone inoltre l’obiettivo di raggiungere un consumo netto di combustibili vicino allo zero entro il 2030. Si tratta di un primo passo verso la rivoluzione “green” che andrà in scena definitivamente dall’ingresso del nuovo regolamento previsto per il 2026, ma che potrebbe essere anticipato al 2025

OMNISPORT | 21-12-2020 10:32