Formula 1: possibile tetto salariale per i piloti

Liberty Media, la società proprietaria della Formula 1, dopo che è stato congelato lo sviluppo di telai e motori per la stagione 2021, come ulteriore misura contro le difficoltà economiche causate dalla pandemia vorrebbe fissare a 30 milioni di dollari il tetto salariale comprendente gli stipendi annui di entrambi i piloti e delle riserve di tutte le squadre. Un taglio notevolissimo quindi, specialmente per quanto riguarda gli ingaggi dei vari piloti: che ripercussioni avrà questa decisione se venisse approvata? E come reagiranno i big come Lewis Hamilton e Max Verstappen, che percepiscono stipendi ben superiori a questa cifra?

OMNISPORT | 07-04-2021 10:45