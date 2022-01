Formula E: De Vries e Mortara vincono le prime gare del 2022

29-01-2022 19:44

La stagione 2022 della Formula E si è aperta con le prime due gare, disputate sul circuito di Diriyah, in Arabia Saudita. In gara-1 la vittoria è andata ieri all’olandese Nyck De Vries davanti al belga compagno di squadra in Mercedes Stoffel Vandoorne, ex pilota di Formula 1. Terzo il britannico Jake Dennis del Team Andretti. In gara-2 lo svizzero della Rokit Venturi Racing Edoardo Mortara, sesto ieri, ha vinto (dietro safety-car) davanti all’olandese Robin Frijns (Envision Racing) e al brasiliano suo compagno di squadra Lucas Di Grassi, altro ex della F1. Decimo De Vries, pertanto Mortara è leader della classifica piloti con 4 punti su De Vries e 5 su Vandoorne. Male Antonio Giovinazzi della Dragon / Penske Autosport, ultimo in entrambe le gare tra quelli arrivati al traguardo.

