Formula E: Mercedes abbandona dopo la Stagione 2022

Dopo appena tre stagioni, dunque, sarà solo Porsche che rappresenterà la Germania nell’era della Gen3. La Mercedes infatti ha deciso di abbandonare la Formula alla fine della prossima Stagione, anche se ancora non si sa con certezza quale sarà il futuro del costruttore all’interno della competizione.

Oltre alla scuderia della Stella, la Formula E non vedrà ai nastri di partenza nel 2022 altri due costruttori, ovvero Audi e BMW.

Il volto simbolo di Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato: “La decisione è stata presa, ma non è oggi che vi daremo maggiori informazioni“, inoltre ha descritto la chiusura alla Formula E come “un qualcosa che dobbiamo capire per noi stessi“. Ma non solo, ha anche aggiunto “Funziona oppure no? Beh, sicuramente voi dareste un riscontro positivo, ma poi parli con con chi di dovere e sentiamo che qualcosa deve cambiare. La cosa certa è che dobbiamo capire cosa vogliamo fare per guardare avanti al mondo del motorsport“.

Ora bisogna vedere cosa succederà a Mercedes EQ Team, che probabilmente ora tornerà in Germania, abbandonando il Regno Unito. Infatti ci potrebbe sempre essere un Piano B che potrebbe cambiare le cose come afferma ancora Toto Wolff: “Abbiamo un team che è funzionale al cento percento, possiamo esserne orgogliosi, in una serie che è davvero divertente“. Per poi continuare dicendo:”Ma comunque abbiamo una certa responsabilità come team verso la Series, quindi se decidessimo di andarcene, ci saranno sicuramente della alternative“.

Come cambierà quindi la Formula E alla luce di questo addio? Per il momento non ci è dato ancora sapere nulla. Fatto sta che l’abbandono di Mercedes è sicuramente un duro colpo al Campionato Mondiale di Formula E.

OMNISPORT | 16-08-2021 08:47