Fortnite, volete sapere se il vostro account è stato violato?

Come vi abbiamo già annunciato qualche giorno fa, Fortnite si è ritrovato in questi giorni sotto attacco hacker. Un bug del sito ha messo in pericolo la sicurezza e gli account di milioni di giocatori. Non si conosce l’entità esatta del danno effettuato dai pirati, ma quello che è certo è che sono riusciti ad eseguire una lunga serie di furti di identità.

Per scoprire se l’account Fortnite è stato violato basta un semplice check

Ecco quindi che, per giocare in totale sicurezza è consigliabile seguire una semplice procedura volta a scoprire se il vostro account sia stato violato. Per farlo basta avere l’indirizzo e-mail associato all’account Epic che usate per giocare. Tramite il sito Have I Been Pwned è possibile eseguire un controllo rapido per scoprire se la casella abbia subito attacchi.

Epic Games ha già annunciato di aver preso provvedimenti volti a rendere più ferma la sicurezza, ma come sappiamo gli hacker non si fermano mai nemmeno di fronte ai più sofisticati metodi di controllo. L’importante quindi è cambiare frequentemente la propria password di Fortnite. Inoltre, potete anche abilitare l’autenticazione a due fattori per avere una maggiore protezione contro gli accessi non autorizzati.

HF4 | 24-01-2019 13:54