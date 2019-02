Fortnite, armi e mobile: tutte le novità della patch 7.30

Fortnite è il Battle Royale più giocato del momento, su ogni tipo di piattaforma. Sono tantissimi gli utenti che giocano al titolo firmato Epic Games anche da mobile, nonostante sia considerata una versione più ‘limitata‘ dal punto di vista dell’hardware. Ecco allora che gli sviluppatori del gioco si sono attivati e hanno trovato la soluzione a questo problema.

Con l’aggiornamento 7.30, infatti, è possibile per i player collegare un controller Bluetooth e giocare finalmente con tutte le comodità di cui un joystick si avvale. Non solo, in arrivo tantissime novità come la nuova arma “Granata Congelante“: un oggetto capace di respingere gli avversari facendoli scivolare sul terreno per 7 secondi. La Granata Congelante si trova in gruppi da 3 e se ne possono trasportare fino a 6 per slot. Non finisce qui. Gli utenti potranno trovarla nei forzieri, nel bottino a terra e nei distributori automatici.

L’update riporta in Fortnite le Mitragliette silenziate, mentre sono state spostate in magazzino le seguenti armi: vampafucile, fucile di precisione bolt-action, mitraglietta e fucile pesante. Novità anche per quanto riguarda la Modalità Creativa, che introduce nuovi oggetti da posizionare ovunque si voglia: i tasti del pianoforte e i blocchi musicali. Nell’editor troverete anche i prefabbricati della base artica, per costruire il proprio mondo con ghiaccio e neve a tema Stagione 7.

Nella modalità Salva il Mondo è stato inserito il Lama Raggi X e l’arma Lama Spettrale. Grazie alla nuova patch, inoltre, sono stati introdotte correzioni e modifiche, come l’aumento dei materiali ottenuti rubando dai forzieri e bottino a terra (da 20 a 30). Anche i materiali ottenuti dalle consegne di rifornimento sono aumentati (da 40 a 60). Nel dungeon di Picco Polare, infine, il ghiaccio si sta scongelando, lasciando intravedere un prigioniero congelato.

Di chi si tratta?

HF4 | 04-02-2019 09:30