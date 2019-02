Fortnite, breve guida per unire i vostri account

Epic Games ha da poco messo a disposizione per gli utenti di Fortnite la funzionalità per unire tra loro gli account. Come fare? Prima di spiegarvi come procedere, vi ricordiamo che potrete collegare un account all’altro una volta soltanto. Andiamo con ordine.

La funzionalità consente di unire gli account di Fortnite su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per prima cosa dovrete sceglierne due in vostro possesso: parliamo dell’account primario (che continuerete a utilizzare) e quello secondario (che si unirà al primo e sarà disattivato). Una volta effettuata la scelta, l’accesso su console del tuo account secondario (Sony Entertainment Network, Xbox Live, Nintendo Online) sarà immediatamente collegato a quello primario.

Sul sito di Epic Games, è stata pubblicata una lista di informazioni utili da leggere prima di effettuare la procedura:

-Per poter effettuare l’operazione, un account dev’essere stato usato su Xbox One o Switch™, l’altro su Sistema PS4™ prima del 28 settembre 2018. -Il tuo account non dev’essere bandito né disattivato. -Gli oggetti di gioco e i V-buck saranno conservati per due settimane, poi verranno uniti al tuo account primario. -Dovrai poter accedere a tutti gli indirizzi e-mail associati agli account che desideri unire -Se hai uno stesso accesso a terze parti (per esempio Facebook) sia sull’account primario che sul secondario, l’accesso dell’account secondario verrà scollegato. Puoi scollegarlo prima di unire gli account. -In Battaglia reale potrai trasferire e unire tutti gli oggetti estetici. In Salva il mondo potrai trasferire e unire lama, difensori, eroi, progetti, superstiti, PE, materiali per evoluzione e per vantaggi. -Altri elementi, come gli oggetti del Marketplace di Unreal, le isole della modalità Creativa, e i progressi e livelli dell’account di Salva il mondo, non verranno trasferiti dal tuo account secondario.

Infine, dopo circa due settimane dall’unione degli account tutti i V-buck e gli oggetti estetici di Fortnite dell’account secondario saranno spostati su quello primario.

HF4 | 14-02-2019 09:30