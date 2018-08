Fortnite, svelato il contenuto del Pacchetto d'Assi e del cubo

Il nuovo Starter Pack della Stagione 5 di Fortnite è finalmente disponibile nello store, per la gioia dei player che potranno così acquistare un certo numero di elementi a prezzo “budget”. Come si chiama? Che cosa contiene? E, soprattutto, quanto costa?

Il nome è “Pacchetto d’Assi” e include il costume Asso per Battaglia Reale, 600 V-buck e il dorso decorativo per la Skin borsa di oggettistica. Il pacchetto costa 4,99 euro, e se ne può comprare solo uno per account, poi l’articolo scomparirà dall’elenco degli elementi selezionabili nello store.

Ma c’è un altro mistero che in questi giorni ha fatto parlare di Fortnite: stiamo parlando dello strano cubo magico comparso nella mappa la scorsa settimana e che ha poi iniziato a spostarsi verso una meta sconosciuta. Di cosa si tratta? Ancora non lo sappiamo con certezza, ma alcuni player sono riusciti a entrarci dentro, così come riporta Comicbook.

Sembrerebbe che il misterioso cubo appartenga alla Stagione 6, ma si tratta ancora di ipotesi. Anche perché aprendolo, come si vede nei video condivisi su Reddit, ancora non c’è niente di interessante al suo interno. È possibile che i giocatori siano riusciti a entrarci grazie ad alcuni bug, ma probabilmente non vi hanno trovato nulla perché è ancora presto.

Che cosa ci sarà nel cubo misterioso? E che cosa ci si potrà fare?

HF4 | 30-08-2018 09:30