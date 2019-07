Foto Ancelotti e Adl che giocano a carte scatena ironia tifosi

Non è una novità, anche l’anno scorso nelle serate di quiete del ritiro di Dimaro il presidente del Napoli De Laurentiis e Carlo Ancelotti si sono sfidati spesso a carte. Il tressette è una passione comune (rigorosamente senza accusa) e così anche stavolta c’è stata una accanita partita come dimostrato da un tweet del club azzurro che ha postato una foto sui social corredandola con la scritta: “Una grande serenità”. Come già in passato pare abbia vinto De Laurentiis.

LE COPPIE – Aurelio De Laurentiis ha giocato in coppia con Giuseppe Pompilio, il collaboratore più vicino al direttore Cristiano Giuntoli mentre il partner di Carletto Ancelotti era un amico del presidente. Scontate le reazioni dei tifosi sui social, tutte improntate all’ironia. Tra tanti meme (tra cui la foto dello scopone giocato in aereo da Pertini, Zoff, Causio e Bearzot dopo il mondiale vinto in Spagna) anche tanti riferimenti a James: “E’ lui la carta giusta” o anche: “E piazzate la carta vincente” o :”Se vince Carlo Aurelio caccia i 40 milioni?”. I tifosi si alternano tra speranza e sarcasmo: “Quello a sinistra ha tre coppe dei campioni” o anche: “Se vince ADL si compra de Paul,se vince Ancelotti James Rodriguez” e infine: “Ma il quarto è Wanda Nara?”.

GLI SFOTTO’ – Il tweet è stato però preso di mira anche da altre tifoserie, soprattutto da quella juventina: “La famosa scopa persa in albergo” o anche: “De Laurentiis piombo a denari” oppure: “Arrivano secondi pure a briscola” e “Tanti bastoni e poche coppe”. I fan bianconeri si divertono: “Quando la Juve al 17 luglio ha già comprato Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero, Pellegrini, DeLigt e allora decidi che è meglio giocare a carte e non pensarci” e infine: “E ci mancava pure che si agitassero pure qua per la VAR sul 7 di coppe calato prima del 2 di bastoni”.

SPORTEVAI | 18-07-2019 09:54