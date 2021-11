Francesco Totti sta al gioco: la sorprendente risposta a Cassano

09-11-2021 18:54

Antonio Cassano non risparmia nessuno nella nuova veste di opinionista televisivo.

Dopo aver deciso di dare l’addio al calcio nello scorso, l’ex attaccante di Roma, Inter, Milan e Real Madrid è ormai ospite fisso della “Bobo Tv”, la trasmissione via Twitch dove Christian Vieri commenta gli accadimenti calcistici insieme ad amici ex calciatori.

Antonio Cassano parla di Francesco Totti alla ‘Bobo Tv’

L’ultima “vittima” dello spietato FantAntonio è stato un amico come Francesco Totti , punzecchiato da Cassano in maniera bonaria, ma non troppo, durante una discussione sui più grandi calciatori della storia del calcio.

Un tema non esattamente nuovo, ma sul quale Antonio Cassano ha mostrato di avere le idee chiare, escludendo dalla Top 20 all time l’amico Totti, nonostante la grande stima, umana e tecnica, che Antonio ha sempre dichiarato di provare per l’ex compagno di club e Nazionale. ”Totti non è Maradona o Messi, tra 20 anni sarà dimenticato” il parer di Cassano.

Cassano punge Francesco Totti: la replica del campione del mondo

Poche parole, ma molto chiare, eppure non sufficienti per far arrabbiare Francesco Totti . L’ex capitano della Roma è stato raggiunto da ‘Le Iene’ e ha prontamente replicato a Cassano, sfoderando però l’ironia che gli è storicamente riconosciuta, condita dall’inconfondibile slang romanesco.

“Cassano dice che tra 20 anni sarò dimenticato? È giusto, ha ragione: io da mo che me so’ scordato…” ha sorriso il campione del mondo 2006, che ha poi voluto subito precisare di non avere alcuna intenzione di rovinare la ventennale amicizia che lo lega all’ex compagno di squadra, cogliendo l’occasione per ringraziare due illustri allenatori che ne hanno preso le difese.

“Antonio resta un mio amico. Mi hanno difeso sia Zeman che Mourinho? Non c’era bisogno….” ha dichiarato Totti.

Francesco Totti e Antonio Cassano, compagni alla Roma e in Nazionale

Francesco Totti e Antonio Cassano sono stati due dei maggiori talenti del calcio italiano negli anni 2000 e hanno condiviso sul campo una fetta importante delle rispettive carriere, tanto con la maglia della Roma che con quella della Nazionale .

In giallorosso i due fantasisti hanno giocato insieme tra il 2001, anno dell’arrivo nella Capitale di Cassano, pochi mesi dopo la conquista da parte della Roma del terzo scudetto della propria storia, e il 2006, vincendo però insieme solo una Supercoppa Italiana nel 2001.

In Nazionale, invece, Francesco e Antonio hanno condiviso una sola competizione, il poco felice Euro 2004 , che vide l’Italia di Giovanni Trapattoni eliminata già al termine della fase a gironi: Cassano segnò due gol, alla Svezia e poi alla Bulgaria nell’ultima partita, mentre Totti disputò una sola gara, la prima contro la Danimarca, dove venne espulso per il celebre sputo a Christian Poulsen che gli costò due giornate di squalifica.



