Cassano show: nuovi attacchi ad Allegri e punture a un big dell'Inter

09-11-2021 11:50

Senza filtri e costantemente all’attacco, proprio quando era un calciatore in attività. Nuovo show di Antonio Cassano, che nel corso dell’ultima puntata della Bobo Tv, la diretta Twitch con Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola, ha sparato a zero sulla Juventus di Allegri e punzecchiato un big dell’Inter. Non solo spine, però: l’ex trequartista di Bari Vecchia ha celebrato anche la saggezza tattica acquisita da Pioli e l’ottimo lavoro di Tudor al Verona.

Cassano contro la Juventus: Mi stavo addormentando

Solo parole negative per la Juventus da parte di Cassano. Nel mirino in particolare l’atteggiamento “alla carlona” di Allegri: “La Juventus ha la rosa migliore con l’Inter, non può giocare così. Contro la Fiorentina è andata bene per un tiro, io mi stavo addormentando.Cuadrado mi piace di più di Chiesa che è comunque fortissimo. Ma non può giocare l’uno o l’altro: questa è follia. Non capisco qual è il ragionamento nel mettere un centrocampista sull’esterno: levi Cuadrado e crei problemi a Rabiot che è già in difficoltà. La rotta è chiara: si va alla carlona. Allegri ha detto una cosa grave, per me è follia che una squadra grande e blasonata come la Juventus e per la società vada tutto bene. Bentancur fuori, Arthur fuori: è una roba che mi fa diventare matto”.

Cassano stronca Dzeko ed elogia Ibrahimovic e Pioli

Quindi un duro giudizio su Dzeko, che ha perso la sfida nella sfida nel derby contro Ibra: “Si muove di più di Ibra ed è chiaro che sia così, ha cinque anni di differenza. Ma tra i due è stato più pericoloso Ibra di Dzeko. Negli ultimi 10′ il Milan poteva segnare per merito di Ibra. Hanno fatto una partita simile ma Ibra è stato molto più pericoloso, ha fatto paura all’Inter. E il Milan poteva far gol, hanno fatto una partita normale per i loro standard. Pioli? Sereno, pacato, ascolta le opinioni altrui. Non fa protagonista, non si vende a destra e sinistra, non fa lo sceneggiatore. A ottobre è stato il migliore, con Spalletti”. Infine sul Verona: “Mamma che lavoro che sta facendo Tudor. Ha fermato il Napoli, che ha giocato meno bene ma che comunque meritava di vincere”.

Tifosi contro Cassano: Hai stancato con le tue critiche

Sui social tante reazioni alle considerazioni di ‘Fantantonio’. Alcune decisamente colorite: “Hai stancato con le tue critiche. Non eri nessuno da calciatore, sei ancora meno da opinionista”. Interisti e juventini per una volta uniti: “Intanto la Juve col gioco che fa addormentare ha vinto nove scudetti di fila”. Oppure: “Dove l’ha visto questo grande Milan e questo grande Ibra nel derby? Se c’era una squadra che doveva vincere era solo l’Inter“. Qualcuno però è d’accordo: “Da solo Ibrahimovic vale mezzo Milan“. E anche: “Anche io ho preso sonno guardando Juve-Fiorentina. Si sono svegliati tutti negli ultimi cinque minuti”.

