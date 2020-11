Pesante sconfitta per la Francia campione del mondo in amichevole contro la Finlandia. Allo Stade de France a Saint-Denis, i Bleus sono stati sconfitti per 2-0, abbattuti dai gol di Forss al 28′ e Valakari al 31′.

Esordio amaro tra i Galletti per Marcus Thuram, figlio di Lilian, che ha colpito una traversa nella ripresa. La squadra del ct Didier Deschamps ha perso in casa per la prima volta dal marzo del 2018.

OMNISPORT | 11-11-2020 23:48