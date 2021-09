Franco Causio: "Dybala deve fare molto di più"

L’ex juventino Franco Causio in un’intervista al Corriere dello Sport ha spronato Paulo Dybala a fare meglio: “Deve dimostrare di essere un giocatore capace di incidere per davvero. Un conto è parlare, l’altro è dimostrare il valore reale e lui fin qui non è riuscito a fare la differenza fino in fondo”.

“Ronaldo? Bisogna solo dire grazie per quello che ha fatto in tre anni. Rimpiazzare uno da trenta gol non è facile, chiunque potrebbe risentirne nell’immediato. Ripensandoci, era un fuoriclasse da sopportare e da supportare allo stesso momento e questo non ha fatto rendere al meglio altri giocatori. Adesso però tocca a chi è rimasto, non ci sono più scuse”.

OMNISPORT | 25-09-2021 21:51