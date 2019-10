Furia Vieri, l'ex bomber attacca tutti

È ancora il Var il tema di discussione più caldo a Tiki Taka. Ad ogni turno di campionato si riapre il dibattito sull’utilizzo della video-assistenza per gli arbitri, il cui protocollo continua ad avere falle enormi o ad essere applicato in maniera discrezionale dai direttori di gara.

TRUFFA VAR. L’ultimo esempio arriva da Napoli-Atalanta e dal rigore non concesso a Llorente per fallo di Kjaer in area di rigore bergamasca. Un episodio su cui il giudizio degli ospiti della trasmissione Mediaset è pressoché unanime – solo Giuseppe Cruciani ha difeso i direttori di gara, scatenando una lite con il collega Raffaele Auriemma – e che ha scatenato la rabbia di Christian Vieri.

“Non è solo un danno al Napoli. Ogni domenica capitano episodi del genere: qualche giorno fa era stato Gasperini a lamentarsi per quanto accaduto in Lazio-Atalanta”, ha spiegato l’ex bomber, che poi ha attaccato i vertici arbitrali.

“Questa è una truffa – afferma Vieri, piuttosto agitato – il Var è una truffa. Chi sono i capi del Var? Rizzoli e Nicchi? Domani mattina devono dare le dimissioni! Devi fare questo. È uno schifo, ma che è?”.

SOSTA OBBLIGATORIA. A dare man forte a Vieri arriva poi Antonio Cassano, che propone una soluzione drastica per l’applicazione del protocollo Var.

“Quando gli arbitri sbagliano perché non vanno al Var vanno fermati – ha dichiarato Fantantonio, anche lui furioso per la questione arbitrale -, li fermi 4-5 giornate se poi la prossima volta vanno o no al Var a chiedere informazioni”.

SPORTEVAI | 31-10-2019 11:28