La classifica senza errori arbitrali, 34ma giornata: altre sviste e primi verdetti

Non mancano le sviste e gli errori arbitrali anche nella 34ma giornata di Serie A , la quintultima di campionato. Un turno in cui arrivano i primi verdetti, in testa e in coda. Errori e sviste, anche se – una volta tanto – non determinanti ai fini dei risultati delle partite. Proprio così: dopo tanti turni segnati da una o due partite falsate, questa volta gli errori dei fischietti e dei loro colleghi in Sala Var non sono stati decisivi. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla quindicesima di ritorno.

Arbitri, nessuna partita falsata nel turno

Incredibile ma vero, nessun errore determinante nelle dieci partite della quintultima di campionato: quasi un record. Questo non vuol dire che le sviste siano mancate. Ingiusta, ad esempio, l’espulsione di Tameze in Inter-Torino: ci stava il giallo. Partita che però i nerazzurri hanno vinto con merito e con due gol di scarto. Polemiche anche in Napoli-Roma per gli errori di Sozza e dei suoi assistenti, corretti dal Var sia in occasione del rigore giustamente concesso al Napoli (fallo di Renato Sanches su Kvaratskhelia), sia in occasione del 2-2 – in posizione regolare – di Abraham.

I primi verdetti della classifica senza errori

A quattro giornate dal termine, arrivano i primi verdetti anche nella classifica senza errori arbitrali. Che poi sono analoghi a quelli emessi dalla classifica “reale” del campionato: Inter campione d’Italia e Salernitana in Serie B. Nella classifica depurata dalle sviste il Bologna è davanti alla Juventus, mentre in coda il Sassuolo è messo molto meglio rispetto alla sua situazione reale, dove è invece a un passo dalla retrocessione.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

punti class

virtuale INTER 89 INTER +3 86 MILAN 70 MILAN -2 72 JUVENTUS 65 BOLOGNA -3 66 BOLOGNA 63 JUVENTUS +1 64 ROMA 59 ATALANTA* -1 58 ATALANTA* 57 LAZIO -2 57 LAZIO 55 ROMA +2 57 FIORENTINA* 50 NAPOLI -3 53 NAPOLI 50 FIORENTINA* -2 52 TORINO 46 TORINO -1 47 MONZA 44 MONZA – 44 GENOA 42 GENOA +2 40 LECCE 36 LECCE -1 37 CAGLIARI 32 CAGLIARI -2 34 VERONA 31 EMPOLI -2 33 FROSINONE 31 FROSINONE -1 32 EMPOLI 31 VERONA – 31 UDINESE 29 SASSUOLO -4 30 SASSUOLO 26 UDINESE -1 30 SALERNITANA 15 SALERNITANA +5 10

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

