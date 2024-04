Bologna-Udinese, moviola: l’arbitro fa una strage in campo, succede di tutto

La prova di Sacchi nel testacoda del Dall'Ara analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha estratto 9 volte il cartellino giallo e una il rosso

E’ un arbitro di una grande empatia con i giocatori Juan Luca Sacchi, la scelta del designatore per Bologna-Udinese. Sempre molto propenso al dialogo, a volte anche troppo, il fischietto di Macerata a livello sanzioni disciplinari aveva una media di 4,5. Il suo modo di stare in campo viene solitamente gradito dai giocatori perché cerca sempre di non fare innervosire i 22 in campo e proprio per questo viene accettato bene dai giocatori. Dopo aver toppato in Genoa-Frosinone si era riscattato nell’ultima uscita, due settimane fa in Atalanta-Verona ma vediamo come se l’è cavata ieri al Dall’Ara.

I precedenti di Sacchi con Bologna e Udinese

Per Sacchi è stata la quattordicesima direzione stagionale in A. Cinque i precedenti con i friulani con due successi (Milan-Udinese 0-1 dello scorso campionato e Udinese-Crotone 2-0 del 18/12/2016) e tre sconfitte. Ultimo precedente era stato Udinese-Lazio 1-2 del 7 gennaio. Con il Bologna erano 7 precedenti con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Quest’anno ha arbitrato Bologna-Sassuolo 4-2.

L’arbitro ha ammonito nove giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con IV Ufficiale Monaldi, al VAR Valeri e all’AVAR Marini, l’arbitro ha ammonito 9 giocatori: 42’ pt Ehizibue (U), 5’ st Okoye (U), 8’ st Lucca (U), 10’ st Beukema (B), 23’ st Perez (U), 30’ st Zirkzee (B), 37’ st Payero (U), 44’ Davis (U), 47′ Ferreira (U). Espulsi: 19’ Beukema (B).

Bologna-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Gara tesa sin dall’inizio ma il primo giallo arriva solo al 42′, per Osezele Ehizibue, nuova ammonizione al 50′ per Emilio Okoye. Al 53′ Lucca colpisce involontariamente Ndoye al volto con il gomito alto e viene ammonito, accesa reazione dei giocatori del Bologna e accenno di rissa, subito sedato dall’arbitro Sacchi e da Thiago Motta. Giallo pesante al 55′ per Beukema che era diffidato ma il peggio per lui deve ancora venire: al 64′ rimedia il doppio giallo per aver fermato fallosamente Samardzic lanciato a campo scoperto. Rosso inevitabile, salterà di sicuro la gara col Torino ma potrebbe essere squalificato anche per due giornate.

Altro giallo pesante al 66′ per Perez: il difensore dell’Udinese era diffidato e salterà la partita col Napoli. L’arbitro Sacchi continua ad estrarre cartellini: Al 75′ giallo anche per Zirkzee. freuler All’82’ giallo anche per Payero per un fallo a metà campo su Saelemaekers: diffidato anche lui, sarà squalificato per il Maradona. All’89’ giallo per Davis per un intervento in ritardo su Fabbian e infine al 92′ per Ferreira che ferma fallosamente lo scatenato Saelemaekers. Duro lavoro per Sacchi in Bologna-Udinese.