Pagelle Bologna-Udinese 1-1: Payero illude Cannavaro, Saelemaekers salva Thiago Motta

L'ex Milan consente al Bologna di consolidare il piazzamento Champions. Punto pesante per i friulani in ottica salvezza. In ombra Zirkzee, bene Lucca

L’Udinese di Fabio Cannavaro ferma il Bologna di Thiago Motta, ma non sfrutta fino in fondo la superiorità numerica maturata nella ripresa per l’espulsione di Beukema. Finisce 1-1 al Dall’Ara tra tante emozioni, compresa una traversa dell’Udinese al 90′ La punizione di Saelemaekers, che beffa un Okoye non esente da colpe, salva gli emiliani, rispondendo al gol dell’iniziale vantaggio friulano, targato Payero. Entriamo nel dettaglio delle pagelle del match, fra top e flop dell’incontro.

Bologna-Udinese 1-1: la chiave della partita

L’intensità. La squadra di Fabio Cannavaro, consapevole di vivere un momento molto delicato, si presenta al “Dall’Ara” con grandissima umiltà, difendendosi con ordine e complicando la fase di costruzione del Bologna con il pressing intelligente di Lucca, Pereyra e Payero. È di quest’ultimo la zampata vincente nella prima frazione, sull’assist di Lucca, dopo un recupero palla ai danni di Freuler. I bianconeri tengono botta, ma perdono lucidità proprio in superiorità numerica, quando Beukema si guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. La formazione di Thiago Motta si dimostra una squadra in fiducia e ci crede, nonostante tutto: la punizione di Saelemaekers coglie Okoye impreparato e regala l’1-1 ai padroni di casa, facendo esplodere il pubblico felsineo. Punto che ha un valore enorme per la corsa Champions, in attesa di Napoli-Roma.

Top e Flop del Bologna

TOP

Saelemaekers voto 6,5: Dopo un primo tempo complicato, sale in cattedra con qualità, consegnando a Thiago Motta un punto di capitale importanza. Va vicino alla doppietta nel finale.

voto 6,5: Dopo un primo tempo complicato, sale in cattedra con qualità, consegnando a Thiago Motta un punto di capitale importanza. Va vicino alla doppietta nel finale. Aebischer voto 6: Sempre presente in mediana. Con fisicità, interpreta bene entrambe le fasi, dando equilibrio al Bologna.

voto 6: Sempre presente in mediana. Con fisicità, interpreta bene entrambe le fasi, dando equilibrio al Bologna. Lucumi voto 6: Partita ordinata la sua, nonostante qualche sbavatura nei primi 45 minuti. È bravo ad accoppiarsi con Lucca e a reggere lo scontro fisico.

FLOP

Orsolini voto 5,5: Propositivo ma impreciso e piuttosto inconcludente quest’oggi. In un paio di circostanze non si capisce con Zirkzee e va a sbattere sui difensori dell’Udinese.

voto 5,5: Propositivo ma impreciso e piuttosto inconcludente quest’oggi. In un paio di circostanze non si capisce con Zirkzee e va a sbattere sui difensori dell’Udinese. Beukema voto 5: Non perfetto in fase di costruzione, viene espulso nel secondo tempo e salterà il prossimo impegno del Bologna. Prestazione da rivedere.

voto 5: Non perfetto in fase di costruzione, viene espulso nel secondo tempo e salterà il prossimo impegno del Bologna. Prestazione da rivedere. Freuler voto 5: Perde una palla sanguinosa sull’azione che porta al gol dell’Udinese. Non il solito Freuler in mezzo al campo.

Top e Flop dell’Udinese

TOP

Payero voto 7: Ottima prova del centrocampista di Cannavaro, fondamentale in fase di non possesso e sempre pronto a ripartire alle spalle di Pereyra e Lucca.

voto 7: Ottima prova del centrocampista di Cannavaro, fondamentale in fase di non possesso e sempre pronto a ripartire alle spalle di Pereyra e Lucca. Lucca voto 6,5: Spirito di sacrificio e fisicità al servizio dei suoi compagni, è suo l’assist per Payero in occasione del gol del momentaneo 0-1.

voto 6,5: Spirito di sacrificio e fisicità al servizio dei suoi compagni, è suo l’assist per Payero in occasione del gol del momentaneo 0-1. Bijol voto 6,5: Vince, di fatto, il duello con Zirkzee, mai facile da domare. Attento e pragmatico.

FLOP

Okoye voto 5: Ha sulla coscienza il gol dell’1-1 di Saelemaekers, che lo scavalca con una punizione che andava letta decisamente meglio.

voto 5: Ha sulla coscienza il gol dell’1-1 di Saelemaekers, che lo scavalca con una punizione che andava letta decisamente meglio. Kamara voto 5,5: L’Udinese tende a giocare più sull’altra corsia e finisce per risentirne, pur giocando una discreta partita.

voto 5,5: L’Udinese tende a giocare più sull’altra corsia e finisce per risentirne, pur giocando una discreta partita. Kristensen voto 5,5: Buon primo tempo il suo, poi si perde alla distanza, soffrendo la spinta di Orsolini.

Il Tabellino di Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch (23’ st Corazza), Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler; Ndoye (43’ st Lykogiannis), Aebischer, El Azzouzi (1’ st Orsolini), Saelemaekers; Zirkzee (43’ st Fabbian). All. Thiago Motta.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (15’ st Ferreira), Walace, Payero (42’ st Brenner), Kamara (42’ st Zemura); Samardzic, Pereyra (23’ st Zarraga); Lucca (23’ st Davis). All. Cannavaro.

Arbitro: Juan Luca Sacchi.

Marcatori: 46’ pt Payero (U), 33’ Saelemaekers (B)

Note: Ammoniti 42’ pt Ehizibue (U), 5’ st Okoye (U), 8’ st Lucca (U), 10’ st Beukema (B), 23’ st Perez (U), 30’ st Zirkzee (B), 37’ st Payero (U), 44’ Davis (U), 47′ Ferreira (U). Espulsi: 19’ Beukema (B).

