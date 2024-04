Finisce in pareggio la sfida del Dall'Ara, dopo un primo tempo con nessuna conclusione a rete, ma che vede gli ospiti passare in vantaggio all'ultimo affondo con Payero. Nella ripresa il Bologna rimane in dieci per l'espulsione di Beukema ma riesce a trovare il pareggio con Saelemaekers. Nel finale occasioni su entrambi i lati, i padroni di casa sfiorano il vantaggio sempre con Saelemaekers, nel recupero Davis colpisce una traversa.

Un punto a testa che porta il Bologna a quota 63, sempre a -2 dalla Juventus. Mentre l'Udinese rimane terz'ultima a 29 punti, a -2 dalla zona salvezza.