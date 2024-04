Open Var: l’audio su rosso a Tameze e rigore Roma con Sozza che cambia idea

A FDazn sotto la lente Inter-Torino e Napoli-Roma. Al Maradona concessi due rigori: decisivo l'intervento del Var. Il giudizio del vicecommissario Can

Inter-Torino e soprattutto Napoli-Roma: queste le due partite analizzate nel corso dell’ultima puntata di Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn che fa chiarezza sugli episodi più controversi avvenuti in Serie A.

Open Var, Inter-Torino: l’audio sull’espulsione di Tameze

La gara di San Siro tra Inter e Torino è stata segnata dall’espulsione di Tameze al 4′ del secondo tempo con il granata che ferma Mkhitaryan lanciato a rete. In un primo momento l’arbitra Ferrieri Caputi ammonisce il calciatore granata: richiamata dal Var al monitor, cambia poi il cartellino in rosso. Decisione giusta, secondo il vice commissario della CAN Mauro Tonolini: “È un chiaro rosso per noi, perché ci sono tutti i parametri per la DOGSO (negare l’evidente opportunità di segnare un gol, ndr). La valutazione è quindi esatta” sentenzia.

Napoli-Roma 2-2: l’analisi del rigore assegnato ai giallorossi

Partita scoppiettante al Maradona e ricca di episodi dubbi, in cui l’intervento del Var si è rivelato provvidenziale. Nessun dubbio in merito al fallo di Juan Jesus su Azmoun che ha portato al rigore trasformato da Dybala. Sozza, dopo un brevissimo silent check, ha confermato la scelta di campo. Tonolini elogia il direttore di gara: “Bravi Sozza e l’assistente Berscilli a vedere il rigore dal campo. In questo caso aiuta la direzione del pallone, perché se Juan Jesus fosse intervenuto correttamente, la palla sarebbe stato rinviata. La decisione di concedere il rigore è giusta, così come la conferma arrivata da parte del Var”.

L’altro episodio: Var decisivo per il penalty concesso al Napoli

Diversa e più intricata la dinamica del secondo rigore dato in Napoli-Roma, quello per l’intervento falloso di Renato Sanches su Kvaratskhelia. Sozza, infatti, non si accorge del fallo. Anzi, dall’audio si evince un’interpretazione opposta: “No! Ma cos’è? È un incrocio di gambe, sta già cadendo” dice riferendosi al calciatore azzurro. Richiamato all’on-field review, però, cambia decisione e assegna il penalty a favore dei partenopei. “Ottimo il lavoro del Var in questa circostanza, perché Sozza – dalla sua posizione – parla di intreccio di gamba in quanto non si accorge del colpo di Sanches a Kvara. L’intensità è accettabile per decretare il rigore, dunque la decisione è stata assolutamente giusta”.